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İş adamının evindeki para dolu kasayı çaldılar!

Bir iş adamının evinin bulunduğu siteye lüks araçla giren bir çete, içerisinde 400 bin liralık para ve mücevher olan kasayla kaçtı. İki çete üyesi kısa sürede yakalandı

İş adamının evindeki para dolu kasayı çaldılar!

Bir iş adamının evinin bulunduğu siteye lüks araçla giren bir çete, içerisinde 400 bin liralık para ve mücevher olan kasayla kaçtı. İki çete üyesi kısa sürede yakalandı

19 Şubat 2017 Pazar 14:17
İş adamının evindeki para dolu kasayı çaldılar!
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OLAY geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'de yaşandı. İş adamı Lemi K.'nın Tarabya'daki evi bir çete tarafından soyuldu. İddialara göre, evde kimse olmadığını öğrenen hırsızlar akşam saatlerinde beyaz renkli lüks bir araçla evin bulunduğu siteye geldi. Lüks araç nedeniyle dikkat çekmeyen ve eve giren çete üyeleri bir saatte toplam değeri 400 bin lirayı bulan para ve ziynet eşyasının içerisinde olduğu çelik kasayı alarak lüks araca yükledi. Hırsızlar araçla kaçarken olayı fark eden bir site sakini 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı.
POLİS KISA SÜREDE YAKALADI
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; İhbar üzerine siteye gelen Olay Yeri İnceleme Polisleri dairede parmak izi çalışması yaptı. Görgü tanığının verdiği plaka doğrultusunda yapılan incelemede aracın kiralık olduğu belirlendi. Lüks araçla ilgili plaka tanıma sistemi üzerinden araştırma yapıldı. Çete üyelerinin kullandığı aracın olay akşamı Maslak'tan TEM Otoyolu'na girdiği belirlendi. İstanbul Polisi, kaçan çete üyelerinin açık kimliklerini kısa sürede belirledi ve operasyon yaptı. Yakalanarak gözaltına alınan iki çete üyesinin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları ve paralar bulunamadı. Gözaltına alınan iki şüpheli İstanbul Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Polisin soygun soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TarabyaTem Otoyolu
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