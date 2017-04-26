İş adamı cinayetinde şok ifadeler

ANTALYA'da sırtına taşla vurulduktan sonra vücuduna elektrik verilip telle boğulan iş adamı 40 yaşındaki Erdoğan Veziroğlu'nu öldürmekten tutuklu yargılanan sanıklar, davanın ikinci duruşmasında birbirini suçladı.

Nalburiye işi yapan Erdoğan Veziroğlu, geçen yıl 14 Mayıs günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Bir daha kendisinden haber alınamayan Veziroğlu'nun, 23 Mayıs günü Varsak'taki ormanlık alandaki bir kuyuda cesedi bulundu. Erdoğan Veziroğlu'nun kaybolmadan önce son görüştüğü kişinin eski ortağı Medine K. olduğu tespit edildi. Jandarmanın yaptığı soruşturma sonunda Erdoğan Veziroğlu'nun Medine K. ve Sanem Y. ile gittiği piknikte yediği ilaçlı karnıyarığın etkisiyle kendinden geçtikten sonra sırtına taşla vurulup ayaklarından elektro şok cihazıyla elektrik verilip boğazı telle sıkılıp boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Cesedin önce cinayet için olay yerine çağrılan iki kadının arkadaşı Bünyamin E. ile Mehmet A. tarafından Tekirova'daki ormanlık alana atıldığı, ertesi gün buradan alınıp Varsak'taki eski bir kuyuya atılıp üzerine taş yığıldığı tespit edildi.

Aralarında Medine K.'nın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetle ilgili Medine K., Sanem Y., Bünyamin E. ve Mehmet A.ile cesedi taşıdığı öne sürülen Fen Bilgisi öğretmeni Ömer Ali G. tutuklandı. Suç delillerinin yok edilmesi veya değiştirilmesi gibi suçlardan gözaltına alınan polis memuru Eşref D. ile Kürşat K., Emre Saffet Y. ve Semih T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5'i tutuklu 9 sanık hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında Veziroğlu'nun ölüm nedeniyle ilgili Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nin raporu okundu. 12 sayfalık raporda Veziroğlu'nun boğma sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği sonucuna varıldığı belirtildi. Rapora, Veziroğlu ilaçlı karnıyarığı yedikten sonra olay yerine gidip çamaşır ipiyle boğma eylemini gerçekleştirip cesedi Tekirova'ya attıkları iddia edilen sanıklardan Bünyamin E. ile Mehmet A.'nın avukatları itiraz etti. Her iki sanık da olay yerine gittiklerinde Veziroğlu'nun zaten ölmüş olduğunu ileri sürdü. Sanıklardan Medine K. kendisinin cinayetle alakası olmadığını iddia etti. Sanem Y. ise Veziroğlu'nun ilaçlı karnıyarık yedirildikten sonra olay yerine gelen Mehmet A. ile Bünyamin E. tarafından öldürüldüğünü, Medine K.'nın da elektro şok cihazını tuttuğunu ileri sürdü. Hatta bu olaydan önce de Medine K.'nın Veziroğlu'na ilaçlı yiyecek ve içecek içirmeye çalıştığını ileri süren Sanem Y., diğer sanıkların da olaydan bilgisi olduğunu kaydetti.

Sanıklardan Semih T. ise eşya taşınacağı söylenerek olay yerine götürüldüğünü belirterek, "Sanem Y.'nin eşya taşınacağını söylemesi üzerine gelen bir araca bindim. Aracı Bünyamin E. kullanıyordu. Yanında Ömer Ali G. vardı. Yoldan Mehmet A.'yı da alıp Kemer'e doğru hareket ettik. Ceset taşınacağını Kemer'e giderken yolda araçtayken söylediler. Korktum. Söylenenleri yaptım. Ceset araca yüklendi. Ömer Ali G. ile Mehmet A. araçtan inip bagajdaki cesedi aldı, bir bacağından da bana tutturdular. Sonra da üzerindeki giysileri çıkarıp cesedi kuyuya attılar. Üzerini de taş atarak kapattık" dedi.

ÖĞRETMEN HIRSIZLIKTAN VE CİNSEL İSTİSMARDAN DA YARGILANIYOR

Sanem Y.ise cinayetin planlama aşamasında Ömer Ali G.'nin de olduğunu iddia etti. Hatta ilacın ilk Ömer Ali G. üzerinde denendiğini savunan Sanem Y., İlacı denedikten sonra Ömer Ali G. sırtının ağrısının geçtiğini söylemişti. Şimdi herkes suçsuz olduğunu söylüyor. Planlama kısmında Semih de vardı" dedi. Ömer Ali G.'nin avukatı Nurettin Uğur ise müvekkilinin Sanem Y.'yi sevdiği için olaya adının karıştığını ileri sürdü. Buna karşılık cinayetle müvekkilinin hiç ilgisi olmadığını anlatan Uğur, Sanem Y.'nin kızının işlediği bir hırsızlıktan dolayı müvekkilinin suçu üstlenip yargılandığı davada ceza aldığını söyledi. Bu dava devam ederken müvekkili hakkında Sanem Y.'nin kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla iftira atıldığını da söyleyen Nurettin Uğur, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Sanem Y. ise Ömer Ali G.'nin görev yaptığı okulda hırsızlık yaptığını, kızına da istismarda bulunduğunu söyledi. Ömer Ali G. de kendisinde ilaç denenmediğini, cinayetle ilgisi olmadığını iddia etti. Bünyamin E. ile Mehmet A. ise olay yerine gittiklerinde zaten bu kişinin ölmüş olduğunu ileri sürdü. Davada tutuksuz yargılanan polis memuru Eşref D. ise kendisinin hiçbir suçu olmadığını ileri sürdü.

Tahliye ve adli kontrol kaldırma taleplerinin reddine karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.