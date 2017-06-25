İranlılar Türkiye'ye akın etti

SON bir ay içerisinde Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısından 19 bin 408 turistin giriş yaptığı kentte, Farsça duyurularla ürünlerini satmaya çalışan esnafın yüzü güldü. Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yapımı devam eden Kapıköy Sınır Kapısı modernizasyon çalışmalarının ardından Van’ı bir İran kentinden ayrı tutmanın mümkün olamayacağını söyledi. Takva; “2016 yılı Ramazan ayında 19 bin 697 yabancı turist ilimize gelmişti. Bu yıl ise şu ana kadar 19 bin 408 İranlı turistin Kapıköy’den ilimize giriş yaptığını görüyoruz. Aşağı yukarı geçen sene ile arasında 500 kişilik bir fark var, ama bir iki gün içerisinde biz bu sayıyı 2016 rakamlarının üstüne çıkacağına inanıyoruz. Bugün sabah itibarıyla Kapıköy’de giriş yoğunluğunun devam ettiği bilgisini aldık” dedi.

“Bu heyecan verici bir yaklaşım”

Bayram tatillerinde de İranlı vatandaşların zaman geçirmek üzere Van’a geldiğini hatırlatan Takva, “Çok sayıda İranlı turistin ilimizde zaman geçirmek üzere ya da ilimiz üzerinden farklı kentlere gitmek üzere giriş yaptıklarını büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Bu heyecan verici bir yaklaşım. Bunda elbette odamızın 3-4 yıldır İran üzerinden gerçekleştirmiş olduğu seyahatler, lobi ve tanıtıma yönelik faaliyetlerinin büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla esnafımız ve tüccarımızın Ramazan ayı olmak üzere bayram alışverişlerinde özelikle gelen yabancı misafirlerimize karşı duyarlı olmaları ve hassasiyet içerisinde hareket etmeleri yöndeki beklentilerimizi de ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Bu sene yüzde 45 daha fazla turist geldi”

Geçen sene aynı döneme göre Van’a yüzde 45 daha fazla turist geldiğini aktaran Takva, şöyle devam etti:

“Geçen sene ocak-haziran dönemlerinde Van’a giriş yapan yabancı sayısı 107 bin 457 kişi olurken, bu sene yüzde 45 artışla 155 bin 885 kişi ocak-haziran döneminde ilimize giriş yaptı. Bu fevkalade bir rakamdır diye düşünüyorum. Bunda İran’ın çok büyük bir etkisi var. Bu memnuniyet vericidir.”

“Artık Van’ı bir İran kentinden ayrı tutmak mümkün değil”

Oda olarak bayram sonrası İran’a çeşitli ziyaretlerde bulunacaklarını ifade eden Necdet takva, “Bizler de bayramdan sonra yine İran’a bir seyahat düzenleyerek, meslektaşlarımızı ve kardeş kurumlarımızı ziyaret edeceğiz. Onlara hem teşekkürlerimizi ilan edeceğiz hem de Türkiye’den de İran’a en azından sınır kentleri arasındaki işbirliğini geliştirecek bir seyahat programının olması yönünde istekli olacağız. Kapıköy Sınır Kapısının tamamlanmasıyla birlikte eylül ayı gibi artık Van’ı bir İran kentinden ayrı tutmanın mümkün olmayacağını da bu vesileyle bir bayram müjdesi olarak esnafımız nezdinde ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Doluluk oranımız şuan yüzde 100’e ulaştı”

Otel işletmecisi Sefer Bayram ise, İranlı turist yoğunluğunun son bir haftadır devam ettiğini ifade ederek, “Bayram öncesinden itibaren çok güzel bir yoğunluk oldu. Alışveriş için gelen çok sayıda misafirimiz oldu. Doluluk oranımız şu an yüzde 100’e ulaştı. Bayram sonrasına kadar da bu yoğunluğu bekliyoruz” dedi.

İranlı tur rehberi İrfan Haşimi de, İran’ın Urumiye kentinden ailesi ile birlikte geldiğini ifade ederek, “35 defadır Türkiye’ye geliyorum. Her tatilimi Van’da geçiriyorum. Burası çok güzel, insanları çok iyidir. Gezebileceğimiz yerler ve alışveriş yapabileceğimiz alanlar oldukça fazladır. 3 gündür buradayım ve 7 güne kadar da burada kalacağım” şeklinde konuştu.

“Van çok güzel, insanları çok sıcak”

İran’dan alışveriş ve bayram tatili için geldiğini belirten Lale Sakpur da, 3 gündür Van’da olduğunu belirterek, “Van iyi bir şehir. Buraları çok beğendim. Alışveriş için çok güzel bir mekân. İnsanları çok sıcaktırlar. Bayram tatili için geldik. Van’ı çok iyi bulduk. 10 gün kadar burada kalmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’yi çok seviyoruz”

Azerbaycan’dan ailece Van’a geldiklerini belirten Leyla adlı turist ise, “İlk defa Van’a geliyorum, çok güzel bir şehir. Çok lezzetli yemekleri var. Bayram tatili için geldik. İnşallah bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Türkiye çok güzeldir, Türkiye’yi çok seviyoruz. Bayramı burada geçireceğiz” dedi.