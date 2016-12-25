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İntihar gibi kaza: 1 ölü, 3 yaralı!

40 metre uzunluğundaki sahil bandını aşarak denize düşen otomobildeki sürücü öldü, ikisi kız üç genç yaralandı. Kaza yerinde fren izi olmaması dikkat çekti

İntihar gibi kaza: 1 ölü, 3 yaralı!
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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Yılmaz Akgün (32) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Denize yönelen otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra 40 metre genişliğindeki sahil bandını aşarak denize düştü. Ters dönen otomobille birlikte sürücü Akgün ile araçta bulunan Tuğçe Özay(17), Edanur Yılmaz ve Yunus Emre Ayhan da suya gömüldü. Hafif yaralanan Yılmaz ile Ayhan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, Akgün ve Özay araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kıyıya 3 metre mesafedeki otomobilin içinden Akgün ve Özay’ı çıkardı. Özay, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akgün ise kurtarılamadı. Olay yerinde fren izine rastlanmazken, otomobilin 40 metre uzunluğundaki sahil bandını aşıp denize düşmesi, şaşkınlık yarattı. Ölen Akgün’ün Bodrum’da kuaförlük yaptığı ve Fethiye’ye, yanındakilerle birlikte gezmek için geldiği belirtildi.
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Etiketler; #İntihar gibi kaza #muğla #fethiye #Yılmaz Akgün
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