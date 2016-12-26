İnternetten düşük ilacı satıyorlar!

ANKARA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasal olmayan yollardan getirdikleri Türkiye’de satışı yasak düşük ilacını internet siteleri üzerinden satan suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 13 bin kutu ilaç ele geçirildi. İlacı pazarlayanlardan 2’sinin kadın olması dikkati çekti.
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ
İstenmeyen hamileliklerde düşük yapmak için kullanılan bazı ilaçların yasak olmasına rağmen internet üzerinden satışının yapıldığı Ankara merkezli operasyonla ortaya çıktı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara’da bulunan T.E. liderliğinde İstanbul ve adıyaman’da yaşayan 9 kişinin Türkiye’ye yasal olmayan yollardan girişleri sağlanan ve eczanelerden toplatılma kararı bulunan Cytotec marka düşük ilacını kurdukları internet siteleri aracılığıyla ülke genelinde pazarladıklarını belirledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, ekonomik çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara, İstanbul ve Adıyaman’da eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Örgüt lideri olduğu belirtilen T.E. ile M.T. Ankara’da gözaltına alınırken, H.K., Ş.T, A.T, F.B ve M.K.Z. İstanbul’da, M.Z.B. ise Adıyaman’da gözaltına alındı. İnternet üzerinden ilacı pazarlayanların ikisinin kadın olması dikkati çekti.
İLAÇLARA EL KONULDU
Şüpheliler hakkında “ekonomik amaçlı suç örgütü kurmak”, “Tıbbi Zorunluluk Bulunmadığı Halde Rızaya Dayalı Olsa Bile gebelik Süresi On Haftadan Fazla Olan Kadının Çocuğunu Düşürtmek”, “Kişinin Hayatını Ve Sağlıoğını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma Ve Satma” ve “Kaçakçılıkla Mücadrele Kanununa Muhalefet Etmek” iddialarıyla savcılığa sevk edildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 13 bin kutu ilaca da el konuldu.
Satışı yasak olan düşük ilacını ülkeye sokup internetten pazarlayan çeteye yönelik operasyon düzenleyen Ankara polisi 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 13 bin kutu ilaç ele geçirildi...
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