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İnşaatın iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

Bolu’da yapımı devam eden inşaatın iskelesindeki tahtanın kırılması sonucu beton zemine düşen 2 işçi yaralandı

İnşaatın iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

Bolu’da yapımı devam eden inşaatın iskelesindeki tahtanın kırılması sonucu beton zemine düşen 2 işçi yaralandı

12 Şubat 2017 Pazar 14:51
İnşaatın iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay saat 11.00'de Bolu Belediyesinin de bulunduğu Demokrasi Meydanı’nda yaşandı. Bolu Belediyesinin yapımı devam eden yeni hizmet binası inşaatında çalışan Veysel Cetük ve Yılmaz Kaymaz kurdukları iskeleye çıktılar. Kalıp çalışması yapan işçiler kurdukları iskelenin kırılması sonucu yaklaşık 4 metrelik yükseklikten beton zemine düştüler. 
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ
Arkadaşlarının beton zemin üzerine düştüğünü gören diğer işçiler durumu 112 Acil ekiplerine haber verdiler. Yaralı işçiler olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldüler. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
InşaatİskeleBolu
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