İnşaat demirleri arasına sıkışan köpek kurtarıldı

KAYSERİ’de Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 251 Sokakta meydana gelen olayda, inşaat temeli kenarında bulunan demirler, bir sokak köpeğinin üzerine düştü. Demir yığınları arasında kalan köpek, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu sıkıştığı demirler arasından çıkarıldı. Kontrolleri yapılan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtilirken, itfaiye ekiplerinin kucağına alarak kurtardığı sevimli köpeğe 'Demir' adının verildiği belirtildi.