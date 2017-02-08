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İlk kez ele geçirildi

İlk kez PKK'yla ait karadan karaya, karadan havaya atılabilen METİS M1 anti tank füzesi ele geçirildi. Bunun,Türkiye'de bu özellikte ele geçirilen ilk füze olduğu belirtildi.

İlk kez ele geçirildi

İlk kez PKK'yla ait karadan karaya, karadan havaya atılabilen METİS M1 anti tank füzesi ele geçirildi. Bunun,Türkiye'de bu özellikte ele geçirilen ilk füze olduğu belirtildi.

08 Şubat 2017 Çarşamba 20:47
İlk kez ele geçirildi
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MARDİN Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-7 Şubat tarihleri arasında, Nusaybin İlçesi Çalıköy ve Kuyular Mahalleleri kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde, sığınak ve barınakları bulmak amacıyla, Bornova Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon gerçekleştirildi. 

Valilik açıklamasına göre, 'Kartal-5 Şehit J.Uzm. Çavş. Yıldırım Oflaz' adı verilen operasyonda, Türkiye'de ilk kez karadan karaya, karadan havaya atılabilen METİS M1 anti tank füzesi ele geçirildi. Açıklamaya göre, füze ve ele geçirilen diğer malzemeler şöyle:

"1 adet METİS M1 füze ateşleyicisi (karadan karaya/karadan havaya atılan füze-ilk kez ele geçiriliyor). 2 atış kulaklığı, 4 anti tank roket mühimmatı, 1 anti personel mühimmatı, 2220 Bixi fişeği, 22 palaska, 6 telsiz, 1 mesafe ölçer, 8 takım leşker kıyafeti ve 25 çift ayakkabı, 1 frekans takip cihazı, 1 frekans alıcı, 3 radyo, 100 metre elektrik kablosu, pil ve pil bloğu, çok miktarda tıbbi malzeme, çok sayıda örgütsel doküman."

Açıklamada ayrıca, Çalıköy Mahallesi yolu üzerine terör örgütü mensuplarınca 500 kilo patlayıcı tuzaklanmış 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildiği ve kontrollü patlama sonucu yolda 4x4,5 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde çukur oluştuğu belirtildi.

TSK'DAN BİLGİLENDİRME : RUS YAPIMI


Türk Silahlı Kuvvetleri Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'ya ait füzenin ele geçirilmesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede; " 7’nci Kolordu Komutanlığına bağlı özel birlikler tarafından Mardin Nusaybin bölgesinde 06 Şubat 2017 tarihinden itibaren yürütülen istihbarata dayalı özel birlik operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan yedi adet sığınak tespit edilmiştir. Söz konusu operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda: Grad-Metis M1-9K (1992 Rus yapımı) anti tank silahı füze sehpası, 3 adet el telsizi, Bol miktarda giyim ve yaşam malzemesi bulunmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
METİS M1
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