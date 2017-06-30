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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
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İlişkiye girdiği kadının cüzdanını gasp ettiler iddiası

Konya'da iddiaya göre 100 lira karşılığında otomobilde cinsel ilişkiye girdiği 26 yaşındaki B.B.’nin boynuna bıçak dayayıp iç çamaşırına sakladığı içinde 440 lira olan cüzdanı alan 19 yaşındaki Mehmet Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Ç., gözaltına alındı. Mehmet C. ve Mustafa Ç. ise ifadelerinde, bir ay önce yine B.B. ile para karşılığı ilişki için anlaştıklarını, ancak kadının parayı alıp ilişkiye girmeden kaçması üzerine bu olayı gerçekleştirdiklerini ileri sürdüğü öğrenildi

İlişkiye girdiği kadının cüzdanını gasp ettiler iddiası

Konya'da iddiaya göre 100 lira karşılığında otomobilde cinsel ilişkiye girdiği 26 yaşındaki B.B.’nin boynuna bıçak dayayıp iç çamaşırına sakladığı içinde 440 lira olan cüzdanı alan 19 yaşındaki Mehmet Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Ç., gözaltına alındı. Mehmet C. ve Mustafa Ç. ise ifadelerinde, bir ay önce yine B.B. ile para karşılığı ilişki için anlaştıklarını, ancak kadının parayı alıp ilişkiye girmeden kaçması üzerine bu olayı gerçekleştirdiklerini ileri sürdüğü öğrenildi

30 Haziran 2017 Cuma 13:02
İlişkiye girdiği kadının cüzdanını gasp ettiler iddiası
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OLAY, dün saat 03.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akif Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Poliste, fuhuş yapmak suçundan kaydı bulunan B.B., iddiaya göre kendisini telefonla arayan Mehmet Ç. ile 100 lira karşılığında cinsel ilişkiye girmek için anlaştı. Büşra B., Mehmet Ç, ile buluşup otomobil içinde ilişkiye girdi. Mehmet Ç.’nin yanında gelen arkadaşı Mustafa Ç. de otomobilin dışında bekledi.
 
BOYNUNA BIÇAK DAYAYIP PARASINI ALDILAR
 
İddiaya göre ilişkinin ardından Mehmet Ç. ve Mustafa Ç., B.B.’nin boynuna bıçak dayayıp, iç çamaşırına sakladığı içinde 440 lira olan cüzdanı alıp kaçtı. B.B. de polise haber verdi.
 
"CÜZDANIMI ALIP GİTTİLER"
 
B.B. ilk ifadesinde, "100 lira karşılığında ilişkiye girdim. Bu kişiler verdikleri parayı geri almak istedi. Saçımı çekip tokat attılar. İç çamaşırıma sakladığım cüzdanımı alıp gittiler" dediği öğrenildi.
 
"PARAMIZI ALIP KAÇMIŞTI"
 
Olaydan sonra çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri Mehmet Ç. ve Mustafa Ç.,’yi evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadesinde 1 ay önce yine B.B. ile para karşılığı ilişki için anlaştıklarını, ancak kadının parayı alıp ilişkiye girmeden kaçması üzerine bu olayı gerçekleştirdiklerini ileri sürdüğü öğrenildi.
 
2 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
IlişkiFuhuş
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