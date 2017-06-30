İlişkiye girdiği kadının cüzdanını gasp ettiler iddiası

OLAY, dün saat 03.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akif Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Poliste, fuhuş yapmak suçundan kaydı bulunan B.B., iddiaya göre kendisini telefonla arayan Mehmet Ç. ile 100 lira karşılığında cinsel ilişkiye girmek için anlaştı. Büşra B., Mehmet Ç, ile buluşup otomobil içinde ilişkiye girdi. Mehmet Ç.’nin yanında gelen arkadaşı Mustafa Ç. de otomobilin dışında bekledi.



BOYNUNA BIÇAK DAYAYIP PARASINI ALDILAR



İddiaya göre ilişkinin ardından Mehmet Ç. ve Mustafa Ç., B.B.’nin boynuna bıçak dayayıp, iç çamaşırına sakladığı içinde 440 lira olan cüzdanı alıp kaçtı. B.B. de polise haber verdi.



"CÜZDANIMI ALIP GİTTİLER"



B.B. ilk ifadesinde, "100 lira karşılığında ilişkiye girdim. Bu kişiler verdikleri parayı geri almak istedi. Saçımı çekip tokat attılar. İç çamaşırıma sakladığım cüzdanımı alıp gittiler" dediği öğrenildi.



"PARAMIZI ALIP KAÇMIŞTI"



Olaydan sonra çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri Mehmet Ç. ve Mustafa Ç.,’yi evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadesinde 1 ay önce yine B.B. ile para karşılığı ilişki için anlaştıklarını, ancak kadının parayı alıp ilişkiye girmeden kaçması üzerine bu olayı gerçekleştirdiklerini ileri sürdüğü öğrenildi.



2 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.