İlçe çıkışındaki tabelada gülümseten yazım hatası

KARAPÜRÇEK Belediyesi tarafından Karapürçek-Akyazı sınırındaki fabrikalar mevkiinden geçen Küçücek Deresi köprüsü üzerine dikilen tabelada "Gülü Güle" yazıyor. İlçeden çıkış yapan vatandaşları uğurlama niyetiyle dikilen ve "Güle Güle" yerine yanlışlıkla "Gülü Güle" şeklinde yazılan tabelayı gören vatandaşlar hem gülümsüyor, hem de bu hatanın yetkililer tarafından bunca süredir fark edilmeyişine şaşırıyor. Tabelanın diğer yüzünde, ilçeye gelen vatandaşları karşılayan "Hoş Geldiniz" yazısı bulunurken, Karapürçekliler yanlışlıkla yazılan ve halen farkedilmeyen "Gülü Güle" ifadesinin ne zaman düzeltileceğini merakla bekliyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.