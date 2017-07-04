İlçe çıkışındaki tabelada gülümseten yazım hatası

KARAPÜRÇEK Belediyesi tarafından Karapürçek-Akyazı sınırındaki fabrikalar mevkiinden geçen Küçücek Deresi köprüsü üzerine dikilen tabelada "Gülü Güle" yazıyor. İlçeden çıkış yapan vatandaşları uğurlama niyetiyle dikilen ve "Güle Güle" yerine yanlışlıkla "Gülü Güle" şeklinde yazılan tabelayı gören vatandaşlar hem gülümsüyor, hem de bu hatanın yetkililer tarafından bunca süredir fark edilmeyişine şaşırıyor. Tabelanın diğer yüzünde, ilçeye gelen vatandaşları karşılayan "Hoş Geldiniz" yazısı bulunurken, Karapürçekliler yanlışlıkla yazılan ve halen farkedilmeyen "Gülü Güle" ifadesinin ne zaman düzeltileceğini merakla bekliyor.