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İlber hocaya kafa tutan adam

Sosyal medya, kendisini İlber Ortaylı ile kıyaslıyan adamın videosunu konuşuyor

İlber hocaya kafa tutan adam

Sosyal medya, kendisini İlber Ortaylı ile kıyaslıyan adamın videosunu konuşuyor

19 Şubat 2017 Pazar 11:54
İlber hocaya kafa tutan adam
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SÖZ konusu videodaki şahıs, kendisinin İlber Ortaylı'nın karşısına çıkabileceğini söylüyor ve "yerim onu vallahi" diyor.
Şahıs, kendisine yöneltilen "ama o bir sürü yabancı dil biliyor" sorusuna ise "Abi gözünü seveyim sen de git her ülkede kal oranın dilini bilirsin" yanıtını veriyor. 
Daha sonra İlber Ortaylı kadar kitap yazabileceğini ifade eden şahıs, "Ne yapmış? Ne icat yapmış? Evde musluğu bozulsa tamir edebilir mi?" ifadelerini kullanırken, İlber Ortaylı'nın tarihçi olduğunu söyleyen kişiye de "Tarih... Defterleri karıştırırsan bir şeyler bulursun" diye çıkışıyor.
Vİdeo sosyal medya kullanıcıları tarafından "Cahil cesaretiyle İlber Ortaylı'ya kafa tutan adam" olarak paylaşıldı.

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Son Güncelleme: 19.02.2017 12:02
Anahtar Kelimeler:
İlber OrtaylıSosyal Medya
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