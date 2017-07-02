İki otomobil çarpıştı

EDİNİLEN bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Nurullah A., idaresindeki 27 TJ 138 plakalı otomobille, Seda U., idaresindeki 80 EY 787 plakalı otomobil arkadan çarptı. Yaşanan kazada her iki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, Seda U’nun kullandığı otomobil içerisinde bulunan Fatma U., kazanın etkisiyle kısa süreli şoka girdi. Fatma U’nun şoka girmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Fatma U., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavisi yapılırken, kaza yapan araçlar polis ekiplerinin yaptığı inceleme çalışmalarının ardından yoldan çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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