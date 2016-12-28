banner428
banner405

İfadesinde teröristbaşını övünce tutuklandı

Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde, terör örgütü PKK propogandası yaptığı iddiasıyla savcıya ifade veren Güngör Dursun, terörist başını öven sözler söyleyince tutuklandı

İfadesinde teröristbaşını övünce tutuklandı
banner404
GEYVE'DE yaşayan Güngör Dursun, hakkında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında bugün öğleden sonra ifade vermek üzere Geyve Cumhuriyet Savcılığı'na geldi. Güngör Dursun, cumhuriyet savcısına ifade verirken terörist başı Abdullah Öcalan'ın kendilerinin önderi olduğunu ve terör örgütünü temsil ettiğini söyledi. Savcılık, durumu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Polis, Güngör Dursun'u alarak Adapazarı'na getirdi. 'Terör örgütü mensubu olmak, propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Dursun, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
banner355
Etiketler; #İfadesinde teröristbaşını övünce tutuklandı #Sakarya #Geyve İlçesi #terör örgütü #PKK #Güngör Dursun #abdullah öcalan #adapazarı
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Albay İnci: Darbe girişimiyle ilgim yok, keşfi intikal eğitimi için yaptım
Sonraki Haber
Esed oraya da saldırdı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.