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İcralık otomobille iş yerine daldı

Kadın sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı. Otomobilin icralık olduğu ortaya çıkarken, sürücü ile yanındaki 3 kadın kazayı burunları bile kanamadan atlattı

İcralık otomobille iş yerine daldı

Kadın sürücünün kullandığı otomobil iş yerine daldı. Otomobilin icralık olduğu ortaya çıkarken, sürücü ile yanındaki 3 kadın kazayı burunları bile kanamadan atlattı

07 Şubat 2017 Salı 13:27
İcralık otomobille iş yerine daldı
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BURSA İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mürvet D. idaresindeki 16 AC 341 plakalı özel otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metal sanayi kavşağını geçtikten hemen sonra yolun sağına yönelen otomobil, 3 katlı iş yerine daldı. Otomobil, işyerinin camlarının bir kısmını tuzla buz etti. İş yerinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Sürücü ile otomobilde bulunan 3 kadın kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Polis, kazaya karışan otomobilin icralık olduğunu tespit etti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
BursaInegöl KazaPolis
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