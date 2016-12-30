Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77887
ALTIN
130.917
DOLAR
3.5178
STERLIN
4.3347
EURO
3.7082
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
banner416
Flaş Haber
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kapat

İçinde 16 yolcu bulunan otobüste yangın

Samsun'un Terme İlçesi'nde içinde 16 yolcunun bulunduğu otobüste yangın çıktı. Yolcular araçtan indirilirken, otobüste maddi hasar meydana geldi

İçinde 16 yolcu bulunan otobüste yangın

Samsun'un Terme İlçesi'nde içinde 16 yolcunun bulunduğu otobüste yangın çıktı. Yolcular araçtan indirilirken, otobüste maddi hasar meydana geldi

30 Aralık 2016 Cuma 15:21
İçinde 16 yolcu bulunan otobüste yangın
banner404

OLAY bugün Samsun'un Terme İlçesi'nde meydana geldi. 34 YK 0094 plakalı yolcu otobüsü, 16 yolcusuyla birlikte Trabzon'dan Muğla'nın Fethiye ilçesi'ne hareket etti. Otobüs Samsun'un Terme İlçesi Sakarlı mevkiine geldiğinde iddiaya göre elektrik aksamından yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, otobüsü hemen yolun sağına çekerek yolcuları aşağıya indirdi. 
 
İhbar üzerine olay yerine gelen Terme Belediyesi itfaiyesi yangını kontrol altına aldı. Ancak otobüs kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SamsunTermeTrabzonMuğla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kamyonetin çarptığı 8 çocuk annesi öldü
Kamyonetin çarptığı 8 çocuk annesi öldü
Vahşi cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı
Vahşi cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals