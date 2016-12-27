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Hulusi Akar'ın acı günü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 82 yaşında Kayseri’de vefat eden dayısı H. Rıza Maraşlıoğlu’nu Kayseri’de toprağa verdi

Hulusi Akar'ın acı günü
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YAŞLILIĞA bağlı hastalıkları bulunan ve dün gece saatlerinde yaşamını yitiren 82 yaşındaki H. Rıza Maraşlıoğlu için Camiikebir’de ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Maraşlıoğlu’nun yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven kıldırdı. Namaz öncesinde dayısının tabutu başında taziyeleri kabul eden Orgeneral Akar, namazdan sonra da tabuta omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Maraşlıoğlu, asri mezarlıkta (şehir mezarlığı) toprağa verildi.
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Etiketler; #Hulusi Akar #Rıza Maraşlıoğlu #kayseri
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