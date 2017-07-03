Hükümetten flaş uyarı

HÜKÜMET Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Kurtulmuş’un sözlerinin satır başları şöyle:

ALMANYA İLE GERİLİM

Almanya ile referandum sürecinde yaşadığımız gerilimler esasen Almanya'daki siyasi tansiyon ile ilgilidir. Bazı Alman politikacılar maalesef Türkiye ve Erdoğan karşıtlığını iç politikalarında kullanmaktadırlar. Bu gerilimler Alman siyasetçiler tarafından üretilmektedir. Dolayısıyla bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı G 20 zirvesi için gideceği Hamburg'da kendi programını yapar, oradaki Türk Vatandaşları ile de buluşur. Türkiye Almanya ilişkileri birkaç kişinin kendi kafalarına göre söyleyecekleri sözlerle zehirlenecek ilişkiler değildir.

CHP’NİN YÜRÜYÜŞÜ

CHP'nin yürüyüşü tam da 15 Temmuz arefesine gelmiştir. Diyelim ki tesadüf gönül ister ki CHP bu yürüyüşü darbe girişimine karşı yapmış olsaydı. Bu anlamda CHP zamanlamada da bir yanlışlık içinde oldu. Tam 15 Temmuz öncesi böyle bir yürüyüşün gündeme getirilmesi manidardır. Zaten konsepti itibariyle İstanbul'a yaklaştıkça bazı radikal marjinal unsunları CHP bayrağının altına girerek bir takım terör örgütlerinrin provoke etmesine imkan sağlamasınlar. Aynı şekilde FETÖ'nün de bir senedir üretmeye çalıştığı darbe sever, FETÖ'cü görüşler zemin bulmasın. Bu nedenle CHP yöneticilerinden dikkatli bir şekilde davranmalarını, uyanık olmalarını istirham ediyoruz. Devlet olarak başından bu yana yürüyüşte provokasyon olmaması için gayret sarfediyoruz. Biz güvenlik konusunda üzerimize düşen her şeyi yaparız.