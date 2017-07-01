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Hâkimden sanığa: Bu ceza sana az bile

İstanbul’da 74 yaşındaki kadının 12 burma bileziği ile parasını dolandıran Orhan K., 10 yıl hapis ve 150 bin TL para cezasına çarptırıldı. İbretlik cezayı veren mahkeme başkanı sanığı bir de azarladı

Hâkimden sanığa: Bu ceza sana az bile

İstanbul’da 74 yaşındaki kadının 12 burma bileziği ile parasını dolandıran Orhan K., 10 yıl hapis ve 150 bin TL para cezasına çarptırıldı. İbretlik cezayı veren mahkeme başkanı sanığı bir de azarladı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:07
Hâkimden sanığa: Bu ceza sana az bile
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BAHÇELİEVLER'de ikamet eden 74 yaşındaki Kamer Kılıç'ı 18 Mayıs'ta arayan bir şüpheli, telefonda kendisini savcı diye tanıttı. Sahte savcı, yaşlı kadına, Kimliğiniz bir kuyumcu soygununda kullanıldı. Oğlunuz karakolda elimizde. Evdeki altınları karakola getir" dedi. Paniğe kapılan Kılıç, 12 burma bilezik, 5 yüzük ve 2 bin 500 TL nakit parayı yanına alarak boş bir arazide kendisine eşkâli verilen bir kadın ile adama teslim etti. Bir süre sonra aynı şüpheli, Kamer Kılıç'tan bankadaki parasını çekerek kendilerine vermesini istedi. Bankaya giden kadının panik halinden şüphelenen banka yetkilileri polise haber verdi.
 
KADIN TEŞHİS ETTİ
Polisler, para destesi görünümünde hazırladıkları paketi bir poşete koydurdu ve kadını takibe aldı. Buluşma yerine gelen Orhan K., polisleri fark edince kaçmaya çalıştı ancak kıskıvrak yakalandı. Kamer Kılıç, Orhan K.'yı teşhis etti. Şüpheli K., suçlamayı kabul etmese de tutuklandı. Hakkında 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya getirilen Orhan K., oto alım satım işi yaptığını, aylık gelirinin 20 bin TL'nin üzerinde olduğunu ve böyle bir eylemi gerçekleştirecek yapıda olmadığını ileri sürerek bahsedilen kişinin kendisi olmadığını iddia etti. Kamer Kılıç ise altınlarını ve parasını alan kişinin Orhan K. olduğunu yineledi ve "Zararım yaklaşık 60 bin liradır" dedi.
 
TOKAT GİBİ SÖZ
Mahkeme heyeti, dolandırıcılık suçunun sabit olduğuna kanaat getirerek sanığı 10 yıl hapis ve 150 bin TL adli para cezasıyla cezalandırdı. Sanık yakınları karara tepki gösterdi. Mahkeme başkanı Mithat Çelikel, "Bu yaşlı kadına çektirdiklerinizden dolayı bu verdiğimiz ceza az bile" yorumunda bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulKamer Kılıç
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