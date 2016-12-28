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Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adıyaman'da, 3 işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı

Hırsızlık şüphelisi yakalandı
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KENT merkezinde 3 işyerinden 3 bilgisayar çalınmasına yönelik polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izi incelemesinin ardından hırsızlığı yapan şüphelilerin A.Ç. ve O.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyen polis O.Ç.'yi, çalıntı bilgisayarlarla yakaladı. A.Ç.'nin halen arandığı hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan O.Ç. sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Etiketler; #Hırsızlık şüphelisi yakalandı #Adıyaman #3 işyerinden 3 bilgisayar çalınması #Polis
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