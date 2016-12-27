Hidrolik sistemli zulalı araç suç örgütünün çıktı

İstanbul merkezli 5 ilde, kamuoyunda "Sarallar" ve "Şahinler" olarak bilinen iki ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen ve polisi hayrete düşüren hidrolik sistemle çalışan gizli bölmeli araç "Sarallar" grubu üyesi olduğu öne sürülen Engin G.'ye ait çıktı.

İSTANBUL merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, kamuoyunda "

Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takip sonucunda, silahlı saldırının "Sarallar" olarak bilinen grup tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bu arada, her iki suç örgütü elemanlarının birbirine yönelik adam öldürme, yaralama ve yağma olaylarına karıştıkları tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından, "Sarallar" ve "Şahinler" adlı organize suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Suç Örgütlerinden cephanelik çıktı

Operasyon kapsamında 52 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 27 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tüfek, 1 adet Uzi diye tabir edilen otomatik silah, 1 adet susturucu, 1 adet Jammer cihazı, 1 adet GPS takip cihazı, 1 adet askeri miğfer, 2 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve cephanelikler yapılan sergiyle basın mensuplarına gösterilirken, Abbas Ata’nın öldürülme anına dair görüntüler ve bir araçtan çıkan silahların görüntüsü de paylaşıldı.



Cinayet anı kamerada

Paylaşılan görüntülerde, Abbas Ata isimli bir kişinin yürüdüğü anda bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlediği görülüyor. Park halinde olan araçların arkasına gizlenen saldırganın Abbas Ata’ya iki el ateş etme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan polis ekiplerinin durduğu bir aracın ön konsolundaki teybin altında bulunan, hidrolik sistemle ve uzaktan kumandayla açılan gizli bölmede 2 tabancanın bulunduğu görüntülerde basın mensuplarıyla paylaşıldı.



Faili meçhul cinayetler aydınlatıldı

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda birçok silahlı saldırı eylemi ve 3 kişinin öldürülmesi olayı aydınlatıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu, 19 Mayıs tarihinde Beykoz’da yaşanan silahlı saldırı sonucu Gülçin Ekerman’ın vurulması, 06 Haziran’da

Vitesle kontrol edilen gizli bölme, polisi şaşırttı

Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda, "Sarallar" grubu üyesi olduğu öne sürülen Engin G'nin otomobilinin ön konsolunda gizli bir bölme olduğu anlaşıldı. Uzaktan kumandayla açılan hidrolik sistemli gizli bölmede, Glock marka 2 ruhsatsız tabanca, mermiler ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Polisleri bile şaşırtan gizli bölmenin, uzaktan kumandayla açılması için, yarı otomatik vitesli olan otomobilin vitesinin manuel konuma getirilmesinin gerektiği belirlendi. Emniyette sorgulanan 52 şüpheliden 7'si, soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 kişi "Suç işlemek amacıyla organize suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, yağma amaçlı tehdit, tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi. merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, kamuoyunda " Sarallar " ve "Şahinler" olarak bilinen iki ayrı organize suç örgütüne üye olduğu öne sürülen 52 kişi yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin’in kayınvalidesi Gülçin Erkerman'ın 19 Mayıs'ta Beykoz 'daki evine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takip sonucunda, silahlı saldırının "Sarallar" olarak bilinen grup tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bu arada, her iki suç örgütü elemanlarının birbirine yönelik adam öldürme, yaralama ve yağma olaylarına karıştıkları tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından, "Sarallar" ve "Şahinler" adlı organize suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Operasyon kapsamında 52 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 27 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tüfek, 1 adet Uzi diye tabir edilen otomatik silah, 1 adet susturucu, 1 adet Jammer cihazı, 1 adet GPS takip cihazı, 1 adet askeri miğfer, 2 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve cephanelikler yapılan sergiyle basın mensuplarına gösterilirken, Abbas Ata’nın öldürülme anına dair görüntüler ve bir araçtan çıkan silahların görüntüsü de paylaşıldı.Paylaşılan görüntülerde, Abbas Ata isimli bir kişinin yürüdüğü anda bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlediği görülüyor. Park halinde olan araçların arkasına gizlenen saldırganın Abbas Ata’ya iki el ateş etme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan polis ekiplerinin durduğu bir aracın ön konsolundaki teybin altında bulunan, hidrolik sistemle ve uzaktan kumandayla açılan gizli bölmede 2 tabancanın bulunduğu görüntülerde basın mensuplarıyla paylaşıldı.Emniyette sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda birçok silahlı saldırı eylemi ve 3 kişinin öldürülmesi olayı aydınlatıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu, 19 Mayıs tarihinde Beykoz’da yaşanan silahlı saldırı sonucu Gülçin Ekerman’ın vurulması, 06 Haziran’da Kağıthane ’de silahlı saldırı sonucu İbrahim Akyıldız’ın öldürülmesi 9 Eylül’de Kağıthane’de Erkan Duman ’a yönelik silahlı saldırı, 9 Ağustos’ta Eyüp’te Abbas Ata’nın öldürümesi olayı ile birlikte 25 Kasım tarihinde Yakup Çelik’in öldürülmesi olayı aydınlatıldı. Gözaltına alınan 52 şüpheliden 7’si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 45 ise Çağlayan ’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.Vitesle kontrol edilen gizli bölme, polisi şaşırttıOperasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda, "Sarallar" grubu üyesi olduğu öne sürülen Engin G'nin otomobilinin ön konsolunda gizli bir bölme olduğu anlaşıldı. Uzaktan kumandayla açılan hidrolik sistemli gizli bölmede, Glock marka 2 ruhsatsız tabanca, mermiler ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Polisleri bile şaşırtan gizli bölmenin, uzaktan kumandayla açılması için, yarı otomatik vitesli olan otomobilin vitesinin manuel konuma getirilmesinin gerektiği belirlendi. Emniyette sorgulanan 52 şüpheliden 7'si, soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 kişi "Suç işlemek amacıyla organize suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, yağma amaçlı tehdit, tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

