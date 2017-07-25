Hero tişörtünün sırrı çözüldü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi sanık askerlerden astsubay Gökhan Güçlü'nün, üzerinde kahraman anlamına gelen 'Hero', altında da İngilizce 'Kahramanlar ölümsüzdür' yazılı tişörtün sırrı çözüldü. Güçlü'ye tişörtün, kız kardeşi Bahar Güçlü tarafından içinde mektupla kargoyla gönderildiği ortaya çıktı. Kız kardeşinin mektupta ise, 'Sen bizim kahramanımızsın' yazdığı öğrenildi.
Konuyla ilgili olarak makamında açıklama yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, "Hero tişörtü, geçen 30 Haziran'da Trabzon'dan Gökhan Güçlü'nün kız kardeşi Bahar Güçlü tarafından içinde bir mektupla kargoyla gönderilmiş. Mektubun içerisinde 'Sen bizim kahramanımızsın' yazıyor. Konuyla ilgili olarak Gökhan Güçlü, kız kardeşi, cezaevi idaresi ve görevli jandarma personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlattık. Bununla ilgili olarak kimin kusuru, kabahati ya da ihmali varsa ortaya çıkarılacak. Mektupları inceleme komisyonundaki görevlilerin dikkatli olmaları gerekiyor. FETÖ bu Hero tişörtü ile ilgili olarak algı yaratmaya çalışıyor" dedi.
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