Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

UYUŞTURUCU ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 05.00 sıralarında Kâğıthane'de önceden belirlenen 20 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât polislerinin de katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon kapsamında Merkez Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan bir apartmana giren polis ekipleri bodrum katındaki bir daireye baskın düzenledi. Polis, dairede aramalarını sürdürürken dışarıda güvenlik önlemleri alındı.

Operasyon yapılan bir diğer adres ise Çeliktepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daire oldu. Polis ekiplerinin dairedeki aramaları sürerken, bazı kişiler gözaltına alındı.