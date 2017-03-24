Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler ve Esenler'deki 25 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel harekat polisi, çevikkuvvet polisi, havadan da polis helikopteri destek verdi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Pınar1 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana baskın yapan polis ekipleri binanın 5 katındaki bir dairede aramalar yaptı. Aramalar sırasında Özel harekat polislerinin bina girişinde önlem aldığı görüldü.

Polisler aynı mahalledeki Baharistan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4 katındaki bir daireye ve Eski Edirne Yolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 4 katına da baskın yaptı. Operasyonlarda göz altına alınanların da olduğu öğrenildi.

