Helikopter destekli narkotik uygulaması

ATAŞEHİR'DE öğleden sonra gerçekleşen narkotik uygulamalarına Narkotik Şube Müdürlüğü’ne ait ekipler ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip katıldı. Özellikle daha önce uyuşturucu maddeye bağlı olayların yaşandığı mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştıran polise havadan da helikopter desteği sağlandı. İlçe sınırları içerisinde dört farklı noktada gerçekleşen uygulamalar esnasında umuma açık mekanlar, parklar ve yolda durdurulan otomobiller başta olmak üzere didik didik arandı. Şüpheli görülen şahıslar ise kimlik kontrolünden geçirilerek üstleri arandı. Yapılan çalışmalar sırasında aranması olan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ataşehir genelinde yapılan uygulamalar yaklaşık 2 saat sürdü.
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