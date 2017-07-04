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Hedef Türkiye: Su savaşları başlıyor

İran, kuraklığı gerekçe göstererek Küçük Zap Suyu üzerindeki üç barajın kapağını kapattı. Kuzey Irak yönetimi, Bağdat’a giden suyu kesti. Irak endişeli. İran’ın asıl derdi Türkiye’nin büyük baraj projeleri

Hedef Türkiye: Su savaşları başlıyor

İran, kuraklığı gerekçe göstererek Küçük Zap Suyu üzerindeki üç barajın kapağını kapattı. Kuzey Irak yönetimi, Bağdat’a giden suyu kesti. Irak endişeli. İran’ın asıl derdi Türkiye’nin büyük baraj projeleri

04 Temmuz 2017 Salı 12:13
Hedef Türkiye: Su savaşları başlıyor
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PETROL savaşlarının gölgesinde yaşayan Orta Doğu, yeni bir krizle karşı karşıya. Su savaşları kapıda. İran, iki gün önce kendi topraklarından doğup Kuzey Irak bölgesinden geçerek Irak’a akan Küçük Zap suyunun önündeki Silve, Visk ve Kolse barajlarının kapaklarını kapattı. Kuzey Irak’taki Kürtler de İran’a uyup Bağdat’a giden suyu kesti. Kuraklığı gerekçe gösteren İranlı yetkililer, Küçük Zap suyunun akışının en az 60 gün süre ile engelleneceğinin sinyalini verdi. Su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Bağdat yönetimi endişeli.

IRAK’TA BÜYÜK ZARAR

Mevsim şartlarından dolayı kuraklığa doğru gidildiğini, bu yüzden tarım alanların yeterli derecede sulanamadığını belirten Irak Tarım Bakanlığı yetkilileri “Erbil’in Küçük Zap suyunu kesme kararı, güney havzalarını besleyen diğer su kaynaklarının geleceğine dair soru işaretleri oluşturuyor. Erbil, komşu ülkeleri gerekçe gösteriyor. Türkiye ve İran’ın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi umuyoruz” açıklamasında bulundu.
"IRAK'A VERİLEN SUYU KESMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi yetkilileri ise şu görüşleri dile getirdi: “İran’ın suyu kesmesi, Kale Dize sınırında yaşayan 90 bin kişinin içme suyu bulamamasına yol açtı. Tarım ve balık üretim çiftliklerinde büyük zarar oluştu. Dokan Barajının su seviyesi yüzde 60 azaldı. Söz konusu sudan Irak da faydalanıyor. İran’ın Erbil Başkonsolosluğu ile bir görüşme gerçekleştirdik. Ancak şimdiye kadar suyun bırakılmasına yönelik bir sonuç elde edemedik. Derbendixan ve Dokan Barajlarından Irak’a verilen suyu kesmek zorunda kalacağız.”

İRAN’IN ŞANTAJ ARACI

İran’ın son hamlesi petrolün ardından su meselesinin yeni bir krize yol açacağı endişelerine sebep oldu. Küçük Zap suyu krizi ile birlikte, Bağdat yönetimi komşu ülkelerden gelen su kaynaklarının yakın gelecekte ve oluşturacağı riskleri masaya yatırdığı öğrenildi. Değerlendirmelere göre bölgeyi uzun vadede ciddi siyasi krizler bekliyor. Tahran yönetiminin İran- Irak savaşı yıllarında da benzer uygulamalara başvurduğunu hatırlatan Irak Dışişleri Bakanlığı kaynakları, suyun şantaj olarak kullanıldığını söylüyor. “İran su üzerinden Kürtleri ve Arapları terbiye etmeye çalışıyor” görüşünü dile getiren Iraklı yetkililer, Türkiye’nin de kuraklık gerekçesiyle Fırat ve Dicle nehirlerinin önünü kesmesinin büyük sıkıntıya yol açacağını düşünüyor. Ancak bölgedeki siyasi krizlerin giderek derinleştiği bir ortamdan dolayı Irak merkezi yönetiminin hali hazırda muhtemel risk analizinde Türkiye’den gelen suyun akıbetine dair da 3 senaryo hazırladığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İranIrakTürkiyeOrta DoğuSU SAVAŞLARI
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