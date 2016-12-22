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HDP'li başkanlar tutuklandı

PKK KCK soruşturması kapsamında gözaltına ve bu sabah adliyeye götürülen 7 HDP'li başkandan 3'ü tutuklandı.

HDP'li başkanlar tutuklandı
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İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Balıkesir il Başkanı Cafer Sarıtepe, Edremit İlçe Başkanı Selinay Polat ve Ayvalık ilçe Başkanı Ömer Varil tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan Bandırma HDP İlçe Başkanı Ali Bora adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP il eş başkanı Gülderen Kasap, Ayvalık HDP ilçe eş başkanı Telli Işık, Bandırma HDP İlçe eş başkanı Nesibe Yöyler ve Burhaniye HDP İlçe Başkanı Zeynel Altan ise serbest bırakıldı.
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Etiketler; #PKK KCK #Soruşturma #gözaltına
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