banner428
banner405

HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, adliyeye sevk edildi.

HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı
banner404
CUMHURİYE Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Aralık’ta Ankara’da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, dün Diyarbakır’a getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen Tuğluk’un ifade işlemleri bu sabah sona erdi. Tuğluk, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi. Tuğluk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 
banner355
Etiketler; #Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı #Aysel Tuğluk
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Reuters'tan flaş 'Esad' iddiası
Sonraki Haber
Riekerink'ten flaş kadro kararı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.