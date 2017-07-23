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Havuzda taciz timi

Adana'da bir aqua park işletmesi, taciz olaylarına karşı önlem almak için tesiste, 12 kişilik güvenlik ekibi oluşturdu

Havuzda taciz timi

Adana'da bir aqua park işletmesi, taciz olaylarına karşı önlem almak için tesiste, 12 kişilik güvenlik ekibi oluşturdu

23 Temmuz 2017 Pazar 22:25
Havuzda taciz timi
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KENTTE yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle tatil beldeleri ve yaylalara gidemeyen vatandaşlar, havuzlara akın ediyor. Hafta sonları yaklaşık 2 bin kişiye hizmet veren Mavi Su Aqualand, taciz olaylarının önüne geçebilmek için kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik güvenlik ekibi oluşturdu. Gün boyu tesiste bulunan kaydırak ve havuzları gözleyen görevliler, olası bir taciz olayına anında müdahale ediyor. İşletmenin Genel Müdürü Sezer Ayvaz, taciz olaylarının bu uygulama sayesinde çok aza indiğini belirterek şöyle dedi:

"Genelde işletmemizi aileler ziyaret ediyor. Olumsuz olayların önüne geçmek için böyle bir tim kurduk. Buradaki arkadaşlarımızla beraber havuzun kenarlarında gözetmenlerimiz eşliğinde olası sıkıntıda, sıkıntı yaşatan şahsı ya da genci alıyoruz, kibar bir dille uyararak dışarı kadar eşlik ediyoruz. Daha sonra da işletmemize bir daha gelmemesini istiyoruz."

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Son Güncelleme: 23.07.2017 22:32
Anahtar Kelimeler:
AdanaAqua ParkHavuz
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