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Hava destekli uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik havadan ve karadan yürütülen operasyonlar kameralara yansıdı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 62 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hava destekli uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik havadan ve karadan yürütülen operasyonlar kameralara yansıdı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 62 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

19 Şubat 2017 Pazar 13:26
Hava destekli uyuşturucu operasyonu
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GAZİOSMANPAŞA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu ticareti yapan kişiler ve adresleri tespit edildi. Bu kapsamda Sarıgöl, Merkez ve Karadeniz mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlara polis helikopterleri de havadan destek verdi.
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
31 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında çeşitli mahalle ve adreslere düzenlen baskınlarda, 4 kilo 957 gram kannabinoid maddesi, 30 kilo 98,4 gram esrar, 10 adet ecstasy tablet, 256 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşet, 3 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve 88 adet fişek, 2 adet pompalı av tüfeği ve 27 adet kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 640 TL para, 100 TL sahte para ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.
Hava destekli uyuşturucu operasyonu kamerada
Çeşitli mahallelere farklı zamanlarda yapılan uyuşturucu operasyonları polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde polislerin evlerin kapılarını kırarak içeri girdiği görülüyor. Daha sonra polisler adreslerde aramalar yapıyor. Ayrıca operasyonlara havadan polis helikopterlerinin de destek verdiği görülüyor.
Operasyonlar kapsamında Bursa Mahallesi'nde 20 şüpheli, Sarıgöl Mahallesi'nde 39 şüpheli, Karadeniz Mahallesi'nde 5 şüpheli şahıs, firari şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda ise 1 şüpheli şahıs yakalandı. Gaziosamanpaşa Adliyesine sevk edilen 65 şüpheliden 62'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu OperasyonuGaziosmanpaşaİstanbul Emniyet Müdürlüğü
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