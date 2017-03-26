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Hatalı sollama otoyolu savaş alanına çevirdi!

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde, hatalı sollama sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Hatalı sollama otoyolu savaş alanına çevirdi!

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde, hatalı sollama sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

26 Mart 2017 Pazar 18:30
Hatalı sollama otoyolu savaş alanına çevirdi!
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KAZA, bugün saat 15.00 sıralarında TEM otoyolu Gültepe Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. 26 ZF 249 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Fatih Ç., iddiaya göre hatalı sollama yaparak önünde seyreden Sedat Erdeğer idaresindeki 34 BG 8288 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen Zerrin Dirik idaresindeki 34 BM 4249 plakalı cip çarptı. Kazada 34 BG 8288 plakalı otomobilde bulunan sürücü Sedat Erdeğer araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi neticesi olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Kazada yaralanan sürücü Sedat Erdeğer, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkartılarak ambulansa alındı. Aynı araçta bulunan eşi Neşe, çocukları Murat Süleyman ve ismi öğrenilemeyen bir kişi  ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 26 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Ç. de ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi.  Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

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Hatalı SollamaOtoyolTem OtoyoluKocaeliTrafik Kazası
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