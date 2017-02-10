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Hastaneye silahlı baskın olayına 4 tutuklama

Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binasının içinde 26 Ocak'ta duvarlara silahla ateş açan kişi ve olayın planlayıcıları olduğu iddia edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Hastaneye silahlı baskın olayına 4 tutuklama

Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binasının içinde 26 Ocak'ta duvarlara silahla ateş açan kişi ve olayın planlayıcıları olduğu iddia edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı

10 Şubat 2017 Cuma 07:39
Hastaneye silahlı baskın olayına 4 tutuklama
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5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ
EMNİYETTEKİ işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen E.Ç., F.E., B.Ö., S.B. ve B.D. Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. 5 şüpheli savcılıkta verdiği ifadelerinin ardından "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak", "Birden fazla kişi ile silahla tehdit", "Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Nöbetçi Anadolu 4. Sulh ceza Hakimliği şüphelilerden E.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek, diğer 4 şüphelinin ise "Silahla tehdit" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanmalarına hükmetti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Adalet SarayıDr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma HastanesiKartal
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