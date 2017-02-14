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Hastanedeki elle taciz iddiasına adli kontrol

Samsun'da hastanede tedavi gören yengesinin yanında refakatçi olarak kalan genç kızı uyuduğu yatakta elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan genç mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Hastanedeki elle taciz iddiasına adli kontrol

Samsun'da hastanede tedavi gören yengesinin yanında refakatçi olarak kalan genç kızı uyuduğu yatakta elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan genç mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

14 Şubat 2017 Salı 18:15
Hastanedeki elle taciz iddiasına adli kontrol
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OLAY, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta olan amcasının eşinin yanında refakatçi olarak kalan C.T.(21) adlı genç kız, hasta ile birlikte aynı yatakta yatarken odaya giren 21 yaşındaki O.G. tarafından elle taciz edildi. Genç kız taciz sırasında uykusundan uyanarak feryat edip yardım istedi. Tacizci O.G. ise panik içinde kaçtı. C.T. olayı hastane görevlilerine bildirdi. Hastanenin güvenlik görevlileri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak taciz zanlısı O.G.'yi yakaladı ve polise teslim etti. Genç kız tacizciyi teşhis etti ve şikayetçi oldu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan O.G.'nin alkollü olduğu tespit edildi. O.G.'nin 19 Mayıs ilçesinde arkadaşları ile birlikte içki içtiği, yanındaki arkadaşlarından birinin rahatsızlanması sonucu birlikte hastaneye geldikleri öğrenildi.
Ahlak polisi tarafından ifadesi alınan O.G. "cinsel saldırı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
HastaneElle TacizSamsun
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