Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -1°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87882
ALTIN
144.841
DOLAR
3.6626
STERLIN
4.5554
EURO
3.8811
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
16 Şubat Günlük Burç Yorumu
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar

Hastanede tecavüz iddiası

Samsun'da bir hastanede çalışan hasta bakıcı, 17 yaşındaki refakatçi kıza tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı

Hastanede tecavüz iddiası

Samsun'da bir hastanede çalışan hasta bakıcı, 17 yaşındaki refakatçi kıza tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı

15 Şubat 2017 Çarşamba 23:35
Hastanede tecavüz iddiası
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, 17 yaşındaki genç kız trafik kazası geçiren akrabasının yanında hastanede refakatçi olarak kaldığı sırada hasta bakıcı 40 yaşındaki M.Y.'nin çamaşırhanede kendisine tecavüz edip hamile bıraktığını iddia ederek şikayetçi oldu. M.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen M.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y., "cinsel saldırı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mahkeme hamile kalan kızın bebeğinin M.Y.'den olup olmadığını tespiti için DNA testi yapılmasına karar verdi. 

Soruşturma devam ediyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HastaneTecavüz Iddiası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
171 bin dolarla yakaladı
171 bin dolarla yakaladı
Sahte şampuan operasyonu
Sahte şampuan operasyonu
Kiraladıkları otomobille elektrik direklerindeki vidaları çalıyorlardı
Kiraladıkları otomobille elektrik direklerindeki vidaları çalıyorlardı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals