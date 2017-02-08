banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88249
ALTIN
148.239
DOLAR
3.7099
STERLIN
4.6526
EURO
3.9714
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama

Hastanede 'Boğaz iltihabı' teşhisi konulan çocuk evde öldü

Boğaz ağrısı şikayetiyle dün gece götürüldüğü hastanede "Boğazında iltihaplanma var, bir şeyi yok" denilerek ilaç yazıldıktan sonra eve gönderildiği ileri sürülen 5 yaşındaki Cuma Aksu, yaşamını yitirdi

Hastanede 'Boğaz iltihabı' teşhisi konulan çocuk evde öldü

Boğaz ağrısı şikayetiyle dün gece götürüldüğü hastanede "Boğazında iltihaplanma var, bir şeyi yok" denilerek ilaç yazıldıktan sonra eve gönderildiği ileri sürülen 5 yaşındaki Cuma Aksu, yaşamını yitirdi

08 Şubat 2017 Çarşamba 19:11
Hastanede 'Boğaz iltihabı' teşhisi konulan çocuk evde öldü
banner404

ADIYAMAN Besni İlçesi'nde Köseceli Beldesi'nde işsiz Salih Aksu dün gece boğaz ağrısı şikayeti olan oğlu Cuma'yı Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste muayene edilen küçük Cuma'ya, iddiaya göre "Boğazında iltihaplanma var, bir şeyi yok" denilerek ilaç yazılıp eve gönderildi. Salih Aksu'nun aldığı ilaçları kullanan minik Cuma, sabah uyanamayınca ailesi sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Cuma Aksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. 
Ölümüyle ailesini yasa boğan küçük Cuma'nın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp morguna gönderildi. 8 yaşında bir de kızı olan Salih Aksu, oğlu için tahlil yapılmadığını ve hastaneden ilaç yazılarak eve gönderildiğini ileri sürerek, "Çocuğumu hastaneye getirdim. Doktorlar yaptığı muayeneden sonra 'Boğazında iltihaplanma var' diyerek ilaç yazıp gönderdiler. Herhangi müdahale, tahlil falan yapmadılar. Eve gittik sabah kalktığımızda da çocuğumuzun ölüsünü bulduk" dedi.
Cuma'nın amcası Hicabi Aksu ise yeğenini hastaneye götürdüklerini ancak sabah kurtarılamadığını ifade ederek ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.
Besni Devlet Hastanesi yetkilileri suçlamalarla ilgili açıklama yapmadı.


 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Boğaz AğrısıBoğaz IltihabıTeşhisAdıyamanCuma Aksu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Gülen haininin taktiği...:'
'Gülen haininin taktiği...:'
Kayıp kişi başından vurulmuş halde bulundu
Kayıp kişi başından vurulmuş halde bulundu
Tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı
Tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals