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Hastane yolunda doğalgaz borusu patladı

Adana'da hastane yolundaki kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

Hastane yolunda doğalgaz borusu patladı
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ADANA'DA hastane yolundaki kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesi'ndeki Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi önünde kanalizasyon çalışması başlattı. Ekipler hastanenin tek girişi olan yerde kazı çalışması yaparken doğalgaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle gaz sızıntısı oldu. 
Olay yerine doğalgaz firması yetkilileri, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Firma yetkilileri doğalgaz sızıntısını önlemek için vanadan gazı kesmek için çalışma başlattı. Bu arada hastane girişi polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Vana kapatılıp gaz kesilince hasta ve yakınları hastaneye alındı.
Yolda ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Etiketler; #doğalgaz borusu #Adana #ASKİ
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