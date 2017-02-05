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04 Şubat Günlük Burç Yorumu

Hastane otoparkında kavga: 1 ölü, yaralı

Hastanede ortalık fena karıştı, park tartışmasında şahısları linç etmek istediler. Kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Hastane otoparkında kavga: 1 ölü, yaralı

Hastanede ortalık fena karıştı, park tartışmasında şahısları linç etmek istediler. Kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

05 Şubat 2017 Pazar 18:18
Hastane otoparkında kavga: 1 ölü, yaralı
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HASEKİ Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yerme verme nedeniyle çıkan kavga sırasında kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti. Hastanede toplanan yaşlı adamın yakınları, kavgaya karışan karşı tarafı linç etmeye çalıştı. Araya giren polis, zanlıları son anda kaçırdı.

Edinilen bilgilere göre Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşlı bir adamla iki genç, araç park etme yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında aniden fenalaşan yaşlı adam kalp krizi geçirdi. Hemen acil servise kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Mardinli olduğu öğrenilen yaşlı adamın yakınları hastane önünde toplandı. Polis hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, yaşlı adamın ölümünden sorumlu tuttukları iki genci linç etmeye çalıştı. Zanlıların hastaneden çıkarılması sırasında polis aracına doğru saldıran kalabalık, arbedeye neden oldu. Zor anlar yaşayan polis, iki zanlıyı güçlükle kalabalıktan uzaklaştırdı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki gerginlik sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hastane OtoparkıKavgaHaseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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