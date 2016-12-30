Hastane bahçesinde kendini ayağından vurdu

OLAY saat: 03.30 sıralarında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki kamelyada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Savaş Ö., girdiği bunalım sonucu evden aldığı av tüfeği ile hastaneye geldi. Hastanenin kamelyasında bir süre oturan Savaş Ö., tüfeği ayağına doğru çevirerek ateş etti. Silah sesini duyan güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri, yaralı şahsı bularak hastanenin acil servisine kaldırdı. Ayağının baş parmağından yaralandığı belirlenen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı çalışmada şahsın, İntihar amaçlı tüfeği yanında getirdiği daha sonra kendini ayağından vurduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili ilgili soruşturma sürüyor.

