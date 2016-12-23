Hamsi hüsranı

Giresun’un Görele ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlhan Fuat Tavacı, bölgede kar yağınca söylenen ve hamsinin hem bol hem de daha lezzetli olacağının habercisi olarak gösterilen “Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı' sözünün artık tarihe karıştığını belirterek, "Karadeniz sahillerinde hamsi hiç yok denecek kadar az hatta yok diyebiliriz. Balıkçı tekneleri limanda bekliyor” dedi

GEÇTİĞİMİZ hafta bölgede kar yağışının etkili olmasına rağmen Görele’de hafta sonu denize açılan balıkçıların denizden eli boş döndüğünü kaydeden Tavacı, Doğu

Hamsi avının Karadeniz'de sadece Batı Karadeniz açıklarında yapıldığını, zaman zaman da Sinop dolaylarında av gerçekleştiğini ifade eden Tavacı, bu yıl hamsi avının

Kar yağdığında hamsinin en lezzetli olduğu zaman için söylenen "Kar yağdı, hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" sözünün tarihe karıştığını belirten Tavacı, artık kar yağdığında hamsinin bol miktarda çıkmadığını vurguladı.

Özellikle Karadeniz insanının hamsiyi yemek için karın yağmasını beklediğini ancak hamsinin bu kez de palamut sürüsü tarafından yok edildiğini ifade eden Tavacı, “Birkaç sene öncesine kadar bu aylarda denizden bol bol çıkan ve kilosu 2-3 lira arasında olan hamsiyi, şimdilerde bir alan bir de almayan pişman. Bu sene palamutun bol olması hamsiyi bitirdi. Balıkçı tezgahlarında havuz balıkları satılıyor. Karadeniz sahillerinde hamsi hiç yok denecek kadar az hatta yok diyebiliriz. Balıkçı tekneleri limanda bekliyor. Ama ara ara çıkan hamsi de oluyor, fakat onun da kilosu yaklaşık 7 ila 15 lira arasında değişiyor. Fakir fukara için hamsi bu saatten sonra lüks balık sınıfına giriyor” diye konuştu. hafta bölgede kar yağışının etkili olmasına rağmen Görele’de hafta sonu denize açılan balıkçıların denizden eli boş döndüğünü kaydeden Tavacı, Doğu Karadeniz sahilinde hamsi avının artık çok az miktarda yapıldığını belirtti.Hamsi avının Karadeniz'de sadece Batı Karadeniz açıklarında yapıldığını, zaman zaman da Sinop dolaylarında av gerçekleştiğini ifade eden Tavacı, bu yıl hamsi avının Giresun açıklarında çok kötü gittiğini vurguladı.Kar yağdığında hamsinin en lezzetli olduğu zaman için söylenen "Kar yağdı, hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" sözünün tarihe karıştığını belirten Tavacı, artık kar yağdığında hamsinin bol miktarda çıkmadığını vurguladı.Özellikle Karadeniz insanının hamsiyi yemek için karın yağmasını beklediğini ancak hamsinin bu kez de palamut sürüsü tarafından yok edildiğini ifade eden Tavacı, “Birkaç sene öncesine kadar bu aylarda denizden bol bol çıkan ve kilosu 2-3 lira arasında olan hamsiyi, şimdilerde bir alan bir de almayan pişman. Bu sene palamutun bol olması hamsiyi bitirdi. Balıkçı tezgahlarında havuz balıkları satılıyor. Karadeniz sahillerinde hamsi hiç yok denecek kadar az hatta yok diyebiliriz. Balıkçı tekneleri limanda bekliyor. Ama ara ara çıkan hamsi de oluyor, fakat onun da kilosu yaklaşık 7 ila 15 lira arasında değişiyor. Fakir fukara için hamsi bu saatten sonra lüks balık sınıfına giriyor” diye konuştu.

