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Halısahada fenalaşan adam hayatını kaybetti

Halısahada düzenlenen futbol turnuvasında fenalaşan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Halısahada fenalaşan adam hayatını kaybetti

Halısahada düzenlenen futbol turnuvasında fenalaşan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

25 Mart 2017 Cumartesi 09:14
Halısahada fenalaşan adam hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgiye göre Kocaeli İzmit'te bir halısahada şirketler arası düzenlenen futbol turnuvasında görev alan Serhat Işık(36), maç esnasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi ile birlikte 112 ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Işık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Daha önce kalp krizi geçirerek ve kabine stent takıldığı öğrenilen Işık'ın yine kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Işık'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırdı. İzmit Plajyolu'nda ikamet eden Işık'ın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliIzmitSerhat Işık
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