Halep’e 11 tır yardım daha

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Avrupa’nın güvenliği aslında Türkiye’den başlar, bizim güvenliğimiz Suriye ve Irak sınırından başlar, sınırımızı sağlama almalıyız; ama Avrupa da kendi güvenliğinin başlayacağını unutmamalıdır” dedi