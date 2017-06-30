Hacizli otomobili, polise vermemek için yaktılar

OLAY Samsun'un Bafra İlçesi Alparslan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bir oto galerisi önünde meydana geldi. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri 55 NL 016 plakalı otomobilin hacizli ve yakalaması olduğunu belirterek el koymak istedi. Borç nedeniyle hacizli olan otomobilini vermemek için galerici olan Kadir Karakaya ve oğlu Kerem Karakaya, bu duruma tepki gösterdi.
Polis ekiplerine Otomobilimizi size vereceğimize yakarız diyen baba ve oğlu biranda araca benzin döküp ateşe verdi. Alev alev yanan otomobilin söndürülmesi için ekipler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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