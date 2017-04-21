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Güvenlik korucusuna silahlı saldırı

Aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Ramazan Ulaş öldü

Güvenlik korucusuna silahlı saldırı

Aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Ramazan Ulaş öldü

21 Nisan 2017 Cuma 13:00
Güvenlik korucusuna silahlı saldırı
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DİYARBAKIR'IN Ergani ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kortaş köyünde güvenlik korucusu Ramazan Ulaş (45), aracıyla seyir halindeyken Şirinevler Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Ulaş'ın kullandığı araç, bir direğe çarparak durabildi. Ulaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ulaş'ın cesedi, otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Ulaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıRamazan UlaşDiyarbakırErgani
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