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Güpegündüz kuyumcu soygunu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kar maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle girdikleri kuyumcudan altın ve bilezik çalarak kayıplara karıştı

Güpegündüz kuyumcu soygunu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kar maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle girdikleri kuyumcudan altın ve bilezik çalarak kayıplara karıştı

15 Şubat 2017 Çarşamba 13:22
Güpegündüz kuyumcu soygunu
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OLAY, bugün sabah saat 09.30 sıralarında AK Parti Çerkezköy Belediye Meclis üyesi Ali Dönmez’e ait Hürriyet Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı bir araçla gelen 2 kişi, kuyumcuda çalışan ve o sırada temizlik yapan Ufuk Çoban ve Mehmet Can Elçi’yi pompalı tüfek doğrultarak tehdit edip, raflarda bulunan çok sayıda altın ve bileziği çaldı. 2 şahıs daha sonra kırmızı renkli araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri kuyumcu çevresinde inceleme yaparken, bir yandan da polis desteğiyle ilçeye bağlanan tüm yollarda kontrol noktası oluşturuldu. Ekiplerin kuyumcu soyguncularını yakalama çalışmaları sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu SoygunuTekirdağÇerkezköyUfuk ÇobanMehmet Can Elçi
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