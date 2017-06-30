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Gündüz soydu aynı gece yakalandı

Şişli’de bir bankaya gelen silahlı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra 100 bin TL ile dövizi alıp kaçtı. 8 saat sonra Gebze’de paralarla ele geçti

Gündüz soydu aynı gece yakalandı

Şişli’de bir bankaya gelen silahlı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra 100 bin TL ile dövizi alıp kaçtı. 8 saat sonra Gebze’de paralarla ele geçti

30 Haziran 2017 Cuma 08:07
Gündüz soydu aynı gece yakalandı
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İNANILMAZ olay İstanbul Şişli Merkez Mahallesi İskete Sokak üzerinde bulunan bir banka şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında bankaya gelen silahlı bir kişi, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek silahını aldı. Silahını banka görevlisine doğrultan soyguncu paraların yanında getirdiği çantaya doldurulmasını istedi. Görevlilerin çantaya doldurduğu yaklaşık 100 bin TL ile yüklü miktarda dövizi alan soyguncu koşarak kaçtı. Banka güvenlik görevlisi ve çevredeki esnaf soyguncuyu kovalamaya başladı. Soyguncu arkadan gelenlerin olduğunu görünce bir el havaya ateş etti. Ara sokakta taksiye binen soyguncu olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri plakası belirlenen şüpheli taksiyi Darülaceze Caddesi üzerinde durdurdu. Taksici soyguncunun Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde inerek uzaklaştığını söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bankada ve çevrede detaylı incelemede bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, soyguncuyu Antalya’ya otobüsle gitmeye çalışırken Gebze’de yakaladı.

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