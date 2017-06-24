Gül öğretmen kansere yenildi

ZÜBEYDE Hanım Anaokulunda öğretmenlik yapan Gül Nükhet Gür yaklaşık bir yıldan beri kanser tedavisi görüyordu. Evli ve bir çocuk annesi olan Gür'ün yapılan ameliyat sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Gemlik'te Balıkpazarı caminde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Gür'ün babası Abdullah Özdem'in de bir yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği öğrenildi.
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