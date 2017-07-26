Guardian'dan Cumhuriyet gazetesine destek

ÖZGÜR basına saldırı bir demokrasi için asla iyi sonuç vermez" başlıklı yazıda, Guardian'ın Cumhuriyet gazetesi ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Guardian'ın başyazısı; gazetecileri görevlerini yaptıkları, halkı bilgilendirdikleri ya da bir görüşü dile getirdikleri için yargılamanın asla kabul edilemeyeceği belirtilerek başlıyor.

"Gazeteciler tıpkı madendeki kanaryalar gibidir" diyor Guardian. Onların başına birşey gelmesinin, vatandaşların haklarının erezyona uğraması açısından bir erken uyarı olduğunun altını çizerek...

BBC Türkçe'nin haberine göre Guardian, Türkiye'nin bugün itibarıyla, haber alma özgürlüğünün yavaş yavaş ortadan kalktığı bir ülkeye örnek olarak gösterilebileceğini kaydediyor.

Türkiye'nin en eski gazetesi Cumhuriyet'in, temel prensibi çoğulculuğa derinden bağlı olduğunu; azınlık haklarından, Kürtler ile barıştan, yolsuzlukların soruşturulmasından yana olduğunu kaydediyor Guardian. Cumhuriyet'in, Türkiye'nin son dönemde otokrosiye yönelmesini sert bir dille eleştirdiğini de hatırlatıyor.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet gazetesini de ezmek istiyor'

Guardian'a göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tıpkı herhangi bir yerde var olduğundan şüphelendiği her muhalif harekete acımasızca yaptığı gibi, Cumhuriyet gazetesini de ezmek istiyor.

Gazetedeki başyazı şu satırlarla noktalanıyor:

"Geçen yılki başarısız darbe girişiminden bu yana Türkiye çapında 160 gazeteci tutuklandı ve 150'den fazla medya kuruluşu da kapatıldı. Sayın Erdoğan bu ay Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde gazetecilerin 'suç da işledikleri' ve cezalandırılmaları gerektiği uyarısında bulundu. Tüm bu gazetecilerin terör bağlantıları olduğunu destekleyecek hiçbir kanıt gösterilmedi. Cumhuriyet, korkusuz gazeteciliğin sembolüdür. Personeli de suçlu muamelesi görmemeli, tam tersine onurlandırılmalıdır."

"Sayın Erdoğan dış baskıya dayanıklı olabilir. Ancak Avrupa da daha yüksek sesle haykırabilir. Sanıklardan Kadri Gursel Pazartesi günü mahkemede 'Burada karşınızda terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiğim için değil; bağımsız, sorgulayıcı ve eleştirel bir gazeteci olduğum için bulunmaktayım' dedi. Ülke giderek daha da hızla diktatörlüğe gitse bile, vazgeçmek için hala çok geç değil. Gazeteciler serbest bırakılmalıdır. Guardian, Cumhuriyet ile dayanışma içindedir."