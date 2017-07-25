Gökova'da gece yarısı korkutan deprem!

KANDİLLİ Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre gökova Körfezi açıklarında saat 00.48'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizin 5 kilometre altında meydana gelen sarsıntı kısa süreli bir paniğe neden oldu.6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı deprem olmaya devam ediyor.
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