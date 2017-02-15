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Göçükte kalan genç için çalışmalar sürüyor!

Kızıltepe ilçesinde 70 metre derinliğindeki ve 5 metre genişliğindeki kuyuya düşerek, göçük altında kalan gencin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Kurtarma çalışmaları için bölgeye Diyarbakır AFAD ekibi de sevk edildi.

Göçükte kalan genç için çalışmalar sürüyor!

Kızıltepe ilçesinde 70 metre derinliğindeki ve 5 metre genişliğindeki kuyuya düşerek, göçük altında kalan gencin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Kurtarma çalışmaları için bölgeye Diyarbakır AFAD ekibi de sevk edildi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 19:42
Göçükte kalan genç için çalışmalar sürüyor!
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MARDİN'İN Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 342. Sokak'ta 3 yıldır kazı çalışması yapılan 70 metre derinliğindeki ve 5 metre genişliğindeki kuyuya düşerek, göçük altında kalan Selman Çakır'ın (23) kurtarılması için çalışmalar sürüyor.İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 5 saattir çalışmaların devam ettiği bölgeye Diyarbakır AFAD ekibi de takviye olarak gönderildi.Havanın karardığı bölgeye seyyar aydınlatmalar getiren AFAD ekibi, derin kuyuya inerek gence ulaşmaya çalışıyor.

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Kızıltepe IlçesiDiyarbakır AFADGençGöçük Altında Kalan Genc
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