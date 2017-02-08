Göçmen kaçakçıların finans merkezi çökertildi

İSTANBUL Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, Fatih'de bir iş merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, kaçakçıların finans kaynağı olduğu öne sürülen yaklaşık 724 bin dolar, 165 bin Euro ve 264 bin TL'ye el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. Yaptıkları operasyonlara ara vermeden devam eden Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde bir iş hanına dün operasyon düzenledi.

KAÇAKÇILARIN BANKASI ÇÖKERTİLDİ

Ekipler Filistin, Suriye ve İran vatandaşı 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada insan kaçakcılarının finans merkezi çökertildi. Göçmen Kaçakçılığından elde edildiği iddia edilen ve su sebilinin altında bulunan bir kasada saklanan 724 bin dolar (3 milyon 715 bin), 165 bin Euro (660 bin) ve 264 bin TL'ye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ise İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, şüphelilerin irtibatlarını araştırıyor.