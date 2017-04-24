Göçmen faciası: 16 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, Sivrice Burnu güneyinde bir göçmen botunun battığına ilişkin alınan ihbar üzerine Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri bölgeye gönderildi.

Sivrice Burnu ve Midilli Adası arasında kalan orta hattın kuzeyindeki Türk karasularında arama kurtarma faaliyetine başlatıldı.

Arama kurtarma faaliyetinde, Türk karasularında Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından 7 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından ise Yunan karasularında 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

2 göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ilk ifadelerinden 20 ya da 25 kişi olduklarını söyledikleri öğrenildi. Bölgede çalışmalar sürüyor.

